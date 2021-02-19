شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» يتحدى مستخدميه ويصر على تطبيق سياسة «مثيرة للجدل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أعلن تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك، مساء الخميس، أنه سيمضي قدماً في تحديث سياسة الخصوصية التي أثارت الجدل، لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته “على مهل” وسيعرض أيضا إشعارا يقدم معلومات إضافية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأضاف واتساب في أحدث تدوينة أنه سيبدأ في تذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة، وتابع في تدوينته “أرفقنا المزيد من المعلومات لمحاولة معالجة المخاوف التي نسمعها”.

وكان تطبيق التراسل الأشهر عالمياً قد أبلغ المستخدمين في “يناير” أنه يجهز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع فيسبوك والشركات التابعة لها.

وأثار ذلك انتقادات عالمية ودفع المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، مما جعل واتساب يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى “مايو” المقبل ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.