السعودية... تدشين النظام الإلكتروني "مهارة"

دبي - محمود عبدالرازق - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، تدشين أعمال إدارة رأس المال البشري والنظام الإلكتروني "مهارة"، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وقال السديس، خلال تدشين البرنامج، إن الموظفين هم رأس المال البشري والثروة الحقيقية للرئاسة والوكالة ومحور التحولات والتطوير.

وتابع "لذا من الواجب أن تركز إدارة رأس المال البشري على جذب المواهب والحفاظ عليها، وتحسين إدارة القوى العاملة لتكون الحقوق موازية للواجبات".

وأشار السديس إلى أنه من الضروري التفاعل مع المبادرات التطويرية للموارد البشرية وبحث مستقبلهم ورسم ملامحه، وتأهيل العاملين للاستجابة السريعة للتغيير، والتفاعل مع ما يقدم لهم من خدمات.

وأوضح أن من الضروري أهمية تمكين المواهب ودعمها، إطلاق برامج التحفيز والترغيب لخلق بيئة عمل مثالية ومراعية لعوامل التميز والإبداع.