شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: غينيا الاستوائية ستنقل سفارتها إلى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن غينيا الاستوائية ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، لتكون ثاني دولة أفريقية تعلن عن مثل هذه الخطوة خلال الأشهر القليلة الماضية، وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو مباسوجو، أعلن عن الخطوة خلال مكالمة هاتفية بينهما اليوم الجمعة.