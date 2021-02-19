شرطة المدينة تطيح بعصابة «متعددة الجنسيات» امتهنت سرقة كوابل الكهرباء

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة كوابل الألومنيوم العائدة لمشاريع شركة الكهرباء وبيعها. وأوضحت شرطة المنطقة أن المتورطين عددهم 5 مقيمين من جنسيات مختلفة، وقد أقروا بما نسب إليهم. وأضافت أنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيدا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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