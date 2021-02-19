شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : المتقاعدون فئة غالية قدمت زهرة شبابها .. انبعثوا في الخير وميادينه ولا تتركوا أنفسكم للكسل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال خطبة الجمعة من الحرم المكي ، إن “سن التقاعد” تلك فئة عزيزة غالية قدمت زهرة شبابها ، ناصحاً المتقاعدين بألا يتركوا أنفسهم إلى الكسل والوهن وأن ينبعثوا في الخير وميادينه .
ونصح السديس المتقاعدين قائلاً : ” أغث ملهوف أبذل معروف أنصر مظلوم أصلح بين خصمين، كن قدوةً في الأمة ومثال حالا ومقالا.”
وأضاف السديس : حسب المسلم أن يسلم له دينه وعقيدته، فعقيدتنا سمحةٌ صافية، قال تعالى (فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ)
كانت هذه تفاصيل خبر السديس : المتقاعدون فئة غالية قدمت زهرة شبابها .. انبعثوا في الخير وميادينه ولا تتركوا أنفسكم للكسل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.