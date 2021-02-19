شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : المتقاعدون فئة غالية قدمت زهرة شبابها .. انبعثوا في الخير وميادينه ولا تتركوا أنفسكم للكسل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال خطبة الجمعة من الحرم المكي ، إن “سن التقاعد” تلك فئة عزيزة غالية قدمت زهرة شبابها ، ناصحاً المتقاعدين بألا يتركوا أنفسهم إلى الكسل والوهن وأن ينبعثوا في الخير وميادينه .

ونصح السديس المتقاعدين قائلاً : ” أغث ملهوف أبذل معروف أنصر مظلوم أصلح بين خصمين، كن قدوةً في الأمة ومثال حالا ومقالا.”

وأضاف السديس : حسب المسلم أن يسلم له دينه وعقيدته، فعقيدتنا سمحةٌ صافية، قال تعالى (فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ)