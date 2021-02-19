شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة:هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق(نجران، جازان، عسير ،الباحة ، الرياض ،الشرقية). كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربيه الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

وكان الإنذار المبكر قد أصدر تنبيهاً لمنطقة جازان بهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية ، وتدني في مدى الرؤية ، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الخامسة من اليوم الجمعة .

وتشمل الحالة أبو عريش – احد المسارحة – جازان – صامطة – فرسان – الدائر – الريث – العارضة – فيفا – هروب .

كما أصدر تنبيها آخر لمنطقة عسير بهطول أمطار رعدية وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية ، وتستمر الحالة حتى السادسة مساء من اليوم الجمعة ، وتشمل الحالة بيشة – تثليث .

وتشهد منطقة نجران سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء الجمعة.