"الصحة" السعودية تزف بشرى بشأن عودة الحياة الطبيعية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، حيث صرح مؤكدا أن عودة الحياة لطبيعتها تقترب أكثر فأكثر، وقال: "فقط علينا الاستمرار بتقيدنا بالإجراءات الاحترازية، خصوصا أن فرق الوزارة تتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة"، حسب صحيفة "عكاظ".
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وأوضح العبد العالي أن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة التي تتم إجازة لقاح إكسفورد أسترازينيكا عن طريقها، والمصنّع من شركة "أسترازينيكا" البريطانية ضد فيروس كورونا، وذلك بعد مراجعة بيانات اللقاح المقدمة بكافة تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.
وقالت الوزارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على"تويتر"، إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز تلقي اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"، مشيرة إلى أن ذلك سيكون حسب الفئات المستهدفة.