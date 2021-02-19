مصر... هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيفية، تسجيل هزة أرضية في جنوبي غرب الصحراء الغربية.

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ووقعت الهزة الأرضية، على بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل بأسوان، بحسب موقع "مصراوي".

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان له، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 10:40 دقيقة صباح اليوم، وذلك بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 22.91 شمالا، وخط الطول: 28.71شرقا، وعلى عمق 12 كم.

وأشار المعهد إلى أنه لم يرد إليه أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر حتى الآن جراء تلك الهزة.