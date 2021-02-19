شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض من مناطق المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المديرية العامة للدفاع المدنى وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد باستمرار وجود السحب الممطرة على عدد من مناطق المملكة يومي السبت والأحد المقبلين، وتستمر السحب على مرتفعات مناطق ( نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية ) ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، بحسب " واس".