بسبب إضرابات عمالية... توقف حركة النقل الجوي في تونس

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "نسمة" التونسي، فإن كافة نقابات مجمع الخطوط الجوية التونسية، ستدخل في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من منتصف اليوم الجمعة (19 فبراير/ شباط).

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وطبقا لما أعلنه الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل في أريانة محمد الشابي، فإن الإضراب سيوقف حركة النقل الجوي تماما في تونس.

وأكد الشابي أن رحلات الخطوط التونسية ستتوقف كليا بداية من اليوم الجمعة، كما أن خدمات إفراغ وشحن الطائرات التابعة لشركات الطيران الأخرى ستتوقف كليا، مما يعني توقف نشاط النقل الجوي كليا في تونس.

وأوضح أن الطائرات التابعة لشركات النقل الجوي الأجنبية يمكنها الهبوط في المطارات التونسية لكنها لن تتمكن من إفراغ حمولاتها، نظرا لإضراب عمال الخطوط الجوية التونسية، مما يضطرها إلى الغاء رحلاتها الى تونس أو تأجيلها.

وعن أهداف هذا الإضراب قال الشابي إنه يهدف الى "تجديد المطالبة بانقاذ الناقلة الوطنية التي تواجه شبح الإفلاس، خاصة بعد إصدار قرار يخص أرصدتها البنكية بمقتضى شكوى رفعتها ضدها الشركة التركية "تاف تونس" المستغلة لمطار النفيضة".

وشدد الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل على أن قرار الإضراب يأتي كنداء أخير لإنقاذ الشركة من خطر الإفلاس، لافتا إلى أن تنفيذ القرار الخاص بأرصدة الشركة بمقتضى شكوى شركة "تاف" يأتي كإجراء تحفظي من أجل إلزام الخطوط التونسية بسداد مستحقاتها المالية نظير استغلال طائراتها لمطار النفيضة.

يشار إلى أن وزير النقل التونسي، كان قد أعلن في منتصف العام الماضي 2020 أن الحكومة التونسية لن تمنح أيّ دعم مالي لشركة الخطوط التونسية التي تعاني من التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن وزارته طلبت من الشركة التعويل على إمكانياتها الخاصة وإعادة تسيير الرحلات بالاعتماد على مواردها الذاتية، مبررا موقفه بأن الحكومة لا يمكنها المخاطرة بتقديم دعم مالي لمؤسسة في وضع صعب، على حد تعبيره.

وكانت الشركة قد طلبت تأجيل سداد ديونها لستة أشهر، في الوقت الذي بلغت فيه خسائرها نحو 28 مليون دولار شهريا.