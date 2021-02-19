مجموعة مسلحة تختطف مغني عقب إحيائه حفلا غنائيا في العاصمة الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت مديرية أمن طرابلس في بيان، قيام مجموعة مسلحة ترجح تبعيتها إلى قوة الردع في طرابلس، هي من اختطفت الفنان الشاب ماني إغليسياس.

وأضاف البيان أن المجموعة المسلحة اقتادت الفنان ماني إلى جهة غير معلومة بعد ساعات من إحيائه حفلا فنيا، في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس؛ بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.

تحتفل ليبيا بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، وهي تخوض مرحلة انتقالية جديدة وسط تحديات يرى مراقبون أنها لا تختلف كثيرا عما جابته منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، لكن آمال الشعب لا تزال منعقدة على الوصول إلى الاستقرار المنشود.