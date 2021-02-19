الجزائر: مصنع إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" سيكون جاهزا خلال أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، عن بقاط قوله: "إن الجزائر تهدف إلى الوصول إلى المناعة الجماعية بتلقيح 60 الى 70 بالمائة، ثم العودة إلى الحياة الطبيعية".

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وأكد أن "الجزائر قادرة على إنتاج اللقاحات بامكانياتها البشرية والمادية".

وأوضح بقاط أن "البروفيسور صنهاجي رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي تنقل لقسنطينة مؤخرا من أجل إختيار أرضية مناسبة لمصنع إنتاج اللقاح الروسي وسيكون جاهزا خلال أشهر".

وكشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، عن اتفاق بلاده مع روسيا لصناعة اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد في الجزائر.

وحسب ما نقلته قناة "النهار"الجزائرية، سيتم الشروع في صناعة اللقاح بعد 6 أو 7 أشهر من السنة الجارية.

وكانت قد تلقت الجزائر أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أول شحنة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وباشرت عملية التطعيم الأولى في ولاية البليدة وسط البلاد.

كما أجرت مباحثات ومفاوضات مع الطرف الروسي للبحث عن أنجح السبل لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" محليا وبكميات كثيرة في ظل الطلب الكبير عليه في الأسواق الدولية.