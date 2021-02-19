مصر والأردن يبحثان الربط الكهربائي بينهما

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تغريدة لوزيرة البترول الأردنية هالة زواتي فقد شاركت بالاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي ستعقد خلال شهر مارس المقبل.

وكتبت الوزيرة الأردنية قائلة: "تم بحث مشروعات التعاون الثنائي بين مصر والأردن فى مجالات الربط الكهربائى، والبترول والغاز".

وأكدت أنها ناقشت مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر ملامح العمل بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

واوضحت أن مشاركتها جاءت أثناء زيارتها لمصر، حيث تم عقد اجتماع موسع في مصر ضم مجموعة العمل من الجانبين المصرى والأردنى في قطاع الطاقة، والكهرباء والغاز، حيث تم مناقشة ما تم الاتفاق عليه فى المباحثات الثنائية.

يشار إلى أن محمد شاكر وزير الكهرباء المصري وهالة زواتي وزيرة الطاقة الأردنية والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، كانوا قد وقعوا في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2019، مذكرة تفاهم واتفاقيتي سرية البيانات والمعلومات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الربط الخليجي لمشروع ربط شبكتي مصر والأردن بشبكة الربط الخليجي.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز 9 معلومات عن مشروع الربط الكهربائي، وهو ما يعني امتداد مشروع الربط القائم وقتها بين دول الخليج لكلٍ من الأردن ومصر.

جدير بالذكر أن طول خط الربط الخليجي يبلغ 200كم ويعمل على جهد 400 ك. ف.، لنقل قدرات تصل إلى 1200 ميجاوات، ويستطيع خهذا الخط إمداد أيٍ من الدول الخليجية المرتبطة بحوالي 900 ميجاوات في أقل من ثانية عند الطوارئ بحسب وسائل إعلامية.

وقد أوضحت الدراسة وقتها إمكانية الربط بين المشروع الخليجي والعراق ثم إلى الأردن، ثم إلى مصر، وسيمتد في مراحل لاحقة ليشمل سوريا ولبنان والعراق وفلسطين.