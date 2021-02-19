الرئيس العراقي يدعو إلى تصحيح المسارات السياسية تلبية لإرادة وطموحات الشعب

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، قال صالح معزيا بالذكرى السنوية لاستشهاد محمد صادق الصدر ونجليه، إن "الحاجة تتزايد اليوم لتوحيد الجهود واستنهاض همم العراقيين لتعزيز أمن وسيادة البلاد وحماية استقرار وسلام المواطنين".

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ودعا إلى "العمل على تصحيح المسارات السياسية تلبية لإرادة وطموحات العراقيين في حياة حرة كريمة، ترتكز إلى دولة مؤسسات ترسي قيم التسامح والتكاتف بين جميع أطياف الشعب".

وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على خلفية استقباله لأعضاء مجلس رؤساء الطوائف المسيحية، إن الجماعات الظلامية فشلت في تنفيذ أجنداتها المدمرة لبلاده.

وأضاف أن "العراق سيبقى رمزا للتعايش والتسامح والمواطنة الحقيقية".

وأكد أن العراق سيظل رمزا للتسامح "رغم كل التحديات للجماعات الظلامية التي فشلت في أجنداتها المدمرة للعراق الجميل".

وذكر أن العراق مر بظروف صعبة تركت آثارها على جميع المكونات العراقية، مشيرا إلى أن الفساد خلق بيئة مساعدة للتمييز والظلم.

وأوضح أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل إصلاح تركة الماضي، من خلال مكافحة الفساد، وتقوية مؤسسات الدولة وتعزيز ثقافة المواطنة العادلة لجميع العراقيين.