المعارضة السورية مستعدة للعمل مع روسيا على التسوية في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال العاصمي في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "يمكن لروسيا أن تتعاون مع المعارضة، وأنا متأكد من أننا مستعدون للتوصل إلى تفاهم بالقدر الذي يسمح للشعب السوري باستعادة حقوقه".

وأشار إلى أنه تمت مناقشة الوضع في إدلب وعمل اللجنة الدستورية خلال اجتماعين مع الوفد الروسي في سوتشي، مؤكدا أن "الجميع يتفق على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد هذه ووقف انتهاكاته".

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وأضاف العاصمي قائلا: "الهدنة قائمة حتى الآن، ولكن هناك انتهاكات واسعة النطاق تكفي للقول بأن هناك حربا في المنطقة. وفي اجتماعاتنا مع روسيا، اقترحنا أن نفعل كل ما في وسعنا فيما يتعلق بقضايا الهدنة واللجنة الدستورية ورأينا انفتاح روسيا على المعارضة ووجهت دعوات لبناء علاقات مع روسيا وهذا إيجابي".

كما اعتبر العاصمي أن "روسيا قادرة على الضغط على دمشق للمضي قدماً بعمل اللجنة الدستورية، مضيفا أن "هذه مسألة صعبة للغاية لكننا سمعنا وعودا من روسيا والأمم المتحدة بممارسة بعض الضغوط للنجاح في ذلك".