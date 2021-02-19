الصليب الأحمر يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى محافظة مأرب اليمنية

القاهرة - سامية سيد - أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، ودعت اللجنة - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الجمعة/ - جميع أطراف النزاع الى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم وجميع البنى التحتية المدنية الأساسية.

وحذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، من كارثة إنسانية وشيكة في مأرب؛ بسبب استهداف الحوثيين لمخيمات النازحين، لافتا إلى أن جماعة الحوثي استهدفت هذا الشهر مخيم "لفج الملح" بالمدفعية وقذائف الهاون إضافة لتجمعات النازحين في مخيم الزور، داعيًا لتحقيق دولي في استهداف مخيمات النزوح في المحافظة.

يذكر أن الحوثيين شنوا حملتهم للسيطرة على مأرب الواقعة على بعد نحو 120 كلم شرقي العاصمة صنعاء، قبل نحو عام وكثفوا هجماتهم في الأيام الماضية.