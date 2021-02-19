شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية، بحسب "واس".



وجدد وزير الدفاع الأمريكى التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين، مؤكداً دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة.

كما جدد وزير الدفاع الأمريكي إدانة بلاده للهجمات الحوثية على المملكة وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.



وشكر معالي وزير الدفاع الأمريكي سمو ولي العهد على ما تبذله المملكة من جهود للوصول إلى حل سياسي في اليمن، مشيراً إلى الالتزام الأمريكي السعودي المشترك لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار وهزيمة المنظمات الإرهابية في المنطقة.