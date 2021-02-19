شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يدعو إلى تصحيح المسارات السياسية لتلبية طموحات العراقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس العراقى برهم صالح، إلى تصحيح المسارات السياسية تلبية لإرادة وطموحات العراقيين لحياة حرة كريمة، وقال صالح حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الجمعة "إن الحاجة تتزايد اليوم لتوحيد الجهود واستنهاض همم العراقيين لتعزيز أمن وسيادة البلاد وحماية استقرار وسلام المواطنين".