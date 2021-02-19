شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع اليمنية: قادرون على تجاوز تحديات وعوائق فرضتها ميليشيا الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال الفريق المقدشي:" إن الميليشيا الحوثية تسعى لتمكين المشروع الإيراني من اليمن وتحويلها ساحة، ومنطلق لتهديد الجوار ومنصة لإطلاق الصواريخ والطائرات والاعتداءات الإجرامية التي تستهدف المنشآت والمصالح العالمية وخطوط الملاحة البحرية".



وأضاف أن مقاتلي الجيش يُفشلون محاولات العدو الحوثي من الاقتراب من مأرب ويكسرون هجماته ومحاولاته اليائسة، وأكد وزير الدفاع اليمني ،أن عملية تحرير اليمن تمضى نحو تحقيق تطلعات الشعب باستعادة كامل التراب والتصدى لميليشيا التمرد والإرهاب.



وأشاد ، بالالتفاف الشعبي الواسع حول المعركة المصيرية من مختلف الفئات والانتماءات والتي تعكس مستوى الوعي والاجماع الشعبي على مواجهة المخططات الإيرانية وأدواتها الحوثية والتمسك بقيم ومبادئ الجمهورية ومشروع الدولة الاتحادية.