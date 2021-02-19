شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة محافظة جدة، ضبط مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية. وقالت أمانة جدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه بمشاركة الجهات المعنية تم ضبط مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية”.

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