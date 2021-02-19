شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان»: حالة وحيدة يجوز فيها إخراج «الجوال» أثناء خطبة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شدد الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، علىأن ما يفعله بعض المصلين من متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وتقليب صفحات الجوال، أثناء خطبة الجمعة، لا يجوز شرعًا.
وقال الشيخ الخثلان “إن الأمر يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من مس الحصى فقد لغا”.
وأضاف الشيخ الدكتور سعد الخثلان أن الحالة التي يجوز فيها للمصلي أن يخرج جواله خلال خطبة الجمعة هي لإغلاقه فقط، حتى لا يشغله أثناء الخطبة.
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