إسرائيل تمدد القيود على دخول البلد حتى 6 مارس

دبي - محمود عبدالرازق - تل أبيب، 19 فبراير – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة: "خلال تصويت هاتفي، وافقت الحكومة على تمديد القيود الموجودة على دخول إسرائيل والخروج منه لمدة 14 يوما حتى يوم السبت، 6 آذار/مارس 2021".

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ويذكر أنه في الوقت الحالي، الحدود الإسرائيلية البرية والجوية مغلقة، باستثناء التسهيلات التي فرضتها وزارة الصحة والتي تسمح لبعض المواطنين في الخارج العودة إلى البلد بشرط خضوعهم لحجر صحي في مراكز خاصة.

وقبل أيام أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تعتزم تخفيف قدر أكبر من القيود المفروضة على الأنشطة التجارية يوم الأحد، وإعادة فتح الفنادق والصالات الرياضية لمن تم تطعيمهم بالكامل أو الذين تم اعتبارهم محصنين بعد التعافي من كورونا.

وبعد حصول ما يقرب من 43 في المئة من المواطنين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة "فايزر"، تسعى إسرائيل لإدخال تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام التي تم فرضها في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.