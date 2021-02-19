شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 477 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 477 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل انخفضا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأربعاء.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة المغربية ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 477، مقابل 476 في بيانات الثلاثاء و508 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 480056 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 9096 تعتبر نشطة.

وأضافت وزارة الصحة المغربية، أنها رصدت 7 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، مقابل 13 الثلاثاء وكذلك 13 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8524 بنسبة فتك عند مستوى حوالي 1.8%، موضحة أنها سجلت 970 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 462436 بمعدل تعاف بلغ 96.3%.