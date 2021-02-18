شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» تحدد 11 مخالفة لضريبة «القيمة المضافة» تستوجب الإبلاغ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل نحو 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة، ويمكن إبلاغ الهيئة عند حدوث أي من هذه المخالفات.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن من ضمن الحالات التي تستوجب إبلاغ الهيئة ما يلي:

• عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات التي تم تقديمها

• عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة

• عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية

• تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن في التعليم الأهلي والرعاية الصحية الخاصة.

• عدم توضيح أن الأسعار شاملة الضريبة

• عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة

• تحصيل الضريبة على منتج صفري

• احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%

• عدم تحصيل الضريبة من قبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة

• تحصيل ضريبة من قبل فرد أو منشأة غير مسجلة في الضريبة

• كتابة رقم ضريبي غير صحيح