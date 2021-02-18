شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» توضح طريقة توزيع «المعاش» على المستحقين بعد وفاة المشترك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة توزيع المعاش على أفراد العائلة المستحقين.

وأوضحت المؤسسة أن معاش الوفاة هو “المعاش الذي يصرف لأفراد العائلة المستحقين بعد وفاة المشترك. حيث يوزع المعاش بالتساوي على أقراد العائلة المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، ونسبة (75%) من قيمة المعاش إذا كانا اثنين. ونسبة (50%) إذا كان المستحق شخصاً واحدا”.

أما عن حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى للمعاش فكانت كالتالي:

• إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

• إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أيا كانت مدة الاشتراك.

• إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوفر لديه مدة اشتراك لا تفل عن (3) أشهر متقطعة.

• إذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا أو 60 شهرا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ 120 شهرا.