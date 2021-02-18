الرئيس تبون يعلن عن اتفاق مشترك مع روسيا لصناعة لقاح "سبوتنيك V" في الجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب ما نقلته قناة "النهار"الجزائرية، سيتم الشروع في صناعة اللقاح بعد 6 أو 7 أشهر من السنة الجارية.

وفي خطاب للرئيس تبون موجه للأمة الجزائرية بمناسبة "اليوم الوطني للشهيد"، قال الرئيس تبون: "إن الجزائر تمكنت من مواجهة فيروس "كورونا" بفضل صبر المواطنين وتضحياتهم".

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وقال تبون حول ما يخص الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمجابهة جائحة "كورونا": "إن بعض الدول انتقدت إجراءاتنا في مجابهة الجائحة، والآن يقومون بنفس الإجراءات لمواجهة الوباء".

وأضاف تبون: "يوم أُعلنت البليدة بؤرة لجائحة "كورونا" أتذكر بكل افتخار تضامن جميع الجزائريين مع الولاية".

واختتم الرئيس تبون، قائلا: "تمكننا من مواجهة فيروس "كورونا" بأقل ضرر ممكن على الاقتصاد بفضل التدابير التي اتخذناها لصالح المتعاملين الاقتصاديين".

وكانت قد تلقت الجزائر أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أول شحنة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وباشرت عملية التطعيم الأولى في ولاية البليدة وسط البلاد.

كما أجرت مباحثات ومفاوضات مع الطرف الروسي للبحث عن أنجح السبل لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" محليا وبكميات معتبرة في ظل الطلب الكبير عليه في الأسواق الدولية.