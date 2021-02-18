الكاظمي: الجماعات الظلامية فشلت في أجنداتها المدمرة للعراق

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، على خلفية استقبال الكاظمي لأعضاء مجلس رؤساء الطوائف المسيحية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

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ونقل البيان عن الكاظمي، أن العراق سيبقى رمزا للتعايش والتسامح والمواطنة الحقيقية.

وأكد أن العراق سيظل رمزا للتسامح "رغم كل التحديات للجماعات الظلامية التي فشلت في أجنداتها المدمرة للعراق الجميل".

وذكر أن العراق مر بظروف صعبة تركت آثارها على جميع المكونات العراقية، مشيرا إلى أن الفساد خلق بيئة مساعدة للتمييز والظلم.

وبيّن أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل إصلاح تركة الماضي، من خلال مكافحة الفساد، وتقوية مؤسسات الدولة وتعزيز ثقافة المواطنة العادلة لجميع العراقيين.

ووجّه رئيس الوزراء بـمتابعة طلبات رؤساء الطوائف المسيحية"، مؤكدا على "ضرورة تعاون جميع مؤسسات الدولة في توفير الظروف الطبيعية للحياة الكريمة لجميع العراقيين".