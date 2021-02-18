شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يقر قانونا يجيز استعمال صورة الملك والنشيد الوطنى فى الحملات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الحكومة المغربية، اليوم /الخميس/، على مشروع قانون يقضي بتغيير بعض اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصرى العامة خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.