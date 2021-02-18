شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. كوبيش يؤكد دعمه للحكومة الليبية الجديدة وإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة يان كوبيش دعمه الكامل لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، للعمل على عقد جلسة لمجلس النواب من أجل منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، وأهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.