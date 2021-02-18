شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الجيش اليمنى تدمر تعزيزات لمليشيا الحوثى قادمة من صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمّرت مدفعية الجيش اليمني، اليوم /الخميس/، تعزيزات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، قادمة من محافظة صنعاء، ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن قيادي عسكري قوله "إن مدفعية الجيش استهدفت بدقة تحركات لتعزيزات المليشيا على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء، وكانت في طريقها إلى جبهات ماس والمخدرة؛ حيث ألحق الجيش اليمني، في وقت سابق اليوم، بمليشيا الحوثي خسائر فادحة".