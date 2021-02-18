شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: سنصنع لقاح "سبوتنيك V" فى غضون 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن بلاده ستصنع لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد في غضون 6 أشهر، مشيرا إلى أن الجزائر ستعين به الأصدقاء والأشقاء فى إفريقيا، بحسب" روسيا اليوم".

جاء ذلك في أول "خطاب للأمة" يلقيه تبون بعد عودته من العلاج في ألمانيا.