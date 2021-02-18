شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء وسلب تحت تهديد السلاح.. ضبط 3 عناصر إجرامية خطيرة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مواطن ومخالفين اثنين لنظام الإقامة من الجنسيتين السورية والأردنية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت جرائمهم في الاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة.