محكمة كويتية تبرئ برلماني سابق من الإساءة للسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأيدت محكمة التمييز براءة الدويلة من الإساءة للمملكة وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة "الرأي".

وجاء قرار المحكمة موافقا لحكم محكمة الاستئناف والجنايات الصادر في عام 2019، ببراءة الدويلة من تهمة الإساءة عبر تغريدات في موقع "تويتر".

​وأحيل الدويلة، في وقت سابق، إلى القضاء في بلاده، بتهم تتعلق بالإساءة إلى الإمارات من خلال تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.

وناصر الدويلة هو ‏محام كويتي تخرج من الكليه العسكرية عام 1980، عمل ضابط دروع ومستشار لوزير الدفاع، قبل أن يصبح عضو مجلس الأمة الكويتي عام 2008، حسبما يذكر حسابه الرسمي على "تويتر".