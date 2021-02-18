الجيش اليمنى يواصل دحر مليشيا الحوثى فى أطراف مأرب ويكبِدها خسائر فادحة

القاهرة - سامية سيد - تواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية دحر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مختلف جبهات أطراف محافظة مأرب، وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم /الخميس/ أن أبطال الجيش تمكنوا من إفشال عدة هجمات للمليشيا المتمردة في جبهات المشجح، والكسارة، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها خسائر بشرية كبيرة.

كما أسقطت قوات الجيش طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي المتمردة في جبهة المشجح، وفي جبهة المخدرة، شنت قوات الجيش هجوماً معاكساً، نجحت إثره في تحرير عدة مواقع في الجبهة، وتكبيد المليشيا قتلى وجرحى. كما دمرت مدفعية الجيش ثلاث عربات كانت تحمل تعزيزات للمليشيا الحوثية.



واستدرج أبطال الجيش مجموعة كبيرة من عناصر المليشيا إلى أحد المواقع في جبهة مدغل، وباغتوها بهجوم أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلا، وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.



وبالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عربات تابعة للمليشيا في الجبهة ذاتها، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات؛ مما أدى إلى تدميرها بشكل كلي، ومصرع وجرح كل من كان على متنها من هذه العناصر.