شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: صاروخ موجه يستهدف رتلا للقوات الأمريكية والتحالف فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن العربية: صاروخ موجه يستهدف رتلا للدعم اللوجستي للقوات الأميركية والتحالف في البصرة.

وفى وقت سابق قال قائد عمليات البصرة: حققنا تقدما كبيرا في الملف الأمني في العراق ضد الجماعات الإرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف قائد عمليات البصرة: بات لدينا قاعدة بيانات متكاملة للخارجين عن القانون.

وتابع قائد عمليات البصرة: الأيام القادمة ستشهد حظر تجوال في المحافظة.