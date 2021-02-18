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العربية: صاروخ موجه يستهدف رتلا للقوات الأمريكية والتحالف فى البصرة

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن العربية: صاروخ موجه يستهدف رتلا للدعم اللوجستي للقوات الأميركية والتحالف في البصرة.

وفى وقت سابق قال قائد عمليات البصرة: حققنا تقدما كبيرا في الملف الأمني في العراق ضد الجماعات الإرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف قائد عمليات البصرة: بات لدينا قاعدة بيانات متكاملة للخارجين عن القانون.

وتابع قائد عمليات البصرة: الأيام القادمة ستشهد حظر تجوال في المحافظة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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