شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
وأضاف المركز في تقريره: “لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة”.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجل القنفذة 30 مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل تبوك 1 مئوية كأقل درجة حرارة.
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