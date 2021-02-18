«التقاعد» توضح الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الإصدار الجديد للتطبيق

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد الخدمات الإلكترونية التي يتيحها تطبيق “تقاعد” بإصداره الجديد. وأشارت المؤسسة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” إلى أن أبرز هذه الخدمات:- التعريف بالمعاش

التعريف بالمعاش الفوري

حجز موعد

استفسار عن معاملة

العناية بالعملاء ودعت المؤسسة إلى تحميل التطبيق.

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