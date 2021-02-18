شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تجارب عملية للسيارة «ذاتية القيادة» في التوصيل داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله تجارب عملية على السيارة ذاتية القيادة في المملكة. وتستخدم هذه السيارة في عمليات التوصيل بدون تدخل بشري، وبدون مندوب، حيث تصل السيارة إلى منزل العميل لتوصيل الأغراض دون التعامل مع المندوب. وتعد هذه السيارة الذكية أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التوصيل والخدمات اللوجستية.

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