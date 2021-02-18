شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يتلقى الجرعة الأولى ويدشن حملة لقاح كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم الخميس، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ودشن أمير الباحة حملة لقاح كورونا “كوفيد 19” التي تنطلق في مركز الحسام للمعارض والمؤتمرات إضافة إلى 19 مركز صحي في مختلف محافظات المنطقة.

وأشاد أمير منطقة الباحة بالتجهيزات والدعم الذي تقدمه القيادة الكريمة حرصا على صحة المواطنين والمقيمين.