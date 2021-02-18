الخارجية الأمريكية: أزمة اليمن أولوية لإدارة بايدن

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو"، حول النزاع في اليمن بعد رفع إدارة بايدن جماعة "أنصار الله" من قائمة الجماعات الإرهابية.

المركز الإعلامي للثورة

وقال جايمس إن الوضع في اليمن معقد وشائك للغاية، وأن بلاده مستعدة لبذل الجهود بهدف التوصل إلى حل.

وأوضح جايمس أن واشنطن لم ترفع الجماعة عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب، إلاّ بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأكّد جايمس على مواصلة واشنطن جهودها لمحاسبة "أنصار الله"، لافتا إلى أن الجماعة لا تزال تخضع للعقوبات الأممية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن إدارة بايدن تتبع سياسة مخالفة لسياسة الإدارة السابقة.

وأوضح أن بايدن منذ تسلمه مهامه، وهو يرى أن واشنطن ستمارس قيادتها من خلال الدبلوماسية في جميع القضايا والملفات الدولية التي تهمّها.

وفي هذا السياق، شدد جايمس على أنه لا يوجد بديل عن العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبيّن أن خطة بلاده الخاصة بالنزاع تقوم على التشاور والتنسيق، مشيرا إلى إجراء المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، لقاءات مع المسؤولين السعوديين ومع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.