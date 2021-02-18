البحث عن مبنى للسفارة وفيلا لأسرة السفير الإماراتي في إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، إن ستة مندوبين عن وزارة الخارجية الإماراتية وصلوا على متن طائرة خاصة إلى إسرائيل، ويقومون بجولة للبحث عن عقارين: عقار ستستخدمه السفارة كمقر لها، وفيلا ستكون مقر إقامة للسفير محمد محمود آل خاجة، الذي سيصل الشهر المقبل إلى إسرائيل مع زوجته وأطفاله الأربعة.

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واستأجر أعضاء الوفد الإماراتي، خدمات مكتب عقاري في تل أبيب وسط إسرائيل، وحتى الآن تم معاينة عقارات في أبراج عزرائيلي، وهي ناطحات سحاب وسط المدينة وكذلك في منطقة سارونا.

لكن البحث يشمل أيضا عقار خارج المدينة ليكون مقرا للسفير وأفراد عائلته، حيث تم معاينة فيلات في منطقة هرتسيليا بيتوح وهو حي للأثرياء يقع على شاطئ البحر في الجزء الغربي من مدينة هرتسليا.

وبحسب "يديعوت"، فإن الموعد النهائي المحدد لافتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب هو أبريل/نيسان المقبل.

إلا أنها أشارت إلى أن الافتتاح قد يتأجل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 23 مارس/آذار المقبل، حتى لا يستخدم في الدعاية الانتخابية لحزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأمس الأربعاء، أعلن سفير دولة الإمارات في إسرائيل، عن إطلاق حسابه الرسمي مستهلا بتغريدة نشرها باللغة العبرية.

وقال محمد آل خاجة: "يسعدني إطلاق حسابي الرسمي على موقع تويتر كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل".

وتابع: "اتطلع إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولنشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين".

والأحد الماضي، أدى آل خاجة اليمين الدستورية، كأول سفير للإمارات في إسرائيل بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين منتصف أيلول / سبتمبر الماضي.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل، افتتاح سفارة لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية تشهد افتتاح سفارة للدولة العبرية.

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.