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روسيا تدعو أطراف النزاع في اليمن لوقف إطلاق النار وتدين الهجمات على السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "قلقون إزاء التصعيد في محافظة مأرب والأجزاء الأخرى من اليمن. وندين تكثيف الهجمات على أراضي المملكة العربية ".

وتابع نيبينزيا: "ندعو الأطراف المعنية للوقف الفوري لإطلاق النار وبدء عملية التفاوض برعاية الأمم المتحدة".

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" وأنصارها، المسيطرين على صنعاء والمدعومين من إيران. 

وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن اليمن، الذي فرض عليه التحالف حظرا بحريا وبريا وجويا، يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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