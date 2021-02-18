شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: إعلامى سورى يعلن "تحرير أسيرين" سوريين من السجون الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلامى سورى إعلانه تحرير أسيرين سوريين من السجون الإسرائيلية.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء السورية، عن عملية تبادل أسرى مع إسرائيل بوساطة روسية، كاشفة عن إطلاق سراح سوريين اثنين مقابل فتاة إسرائيلية.

كانت سوريا أكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها لم ولن تنجح في حماية شركاء الاحتلال الإسرائيلي وعملائه من التنظيمات الإرهابية، كما لن تفلح في إشغال الجيش السوري عن مواصلة الإنجازات التي يحققها في مكافحة الإرهاب.