شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة: النزاع فى اليمن ينذر بأسوأ مجاعة منذ عقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس، أن النزاع في اليمن ينذر بأسوأ مجاعة منذ عقود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضافت المندوبة البريطانية، الدائمة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن: تأخير الوصول إلى ناقلة صافر أمر غير مقبول.

وفى وقت سابق عقد مجلس الأمن جلسة اليوم الخميس، لمناقشة الأوضاع التي تشهدها اليمن، والتصعيد العسكرى القائم بين كل من الجيش اليمنى والحوثيين، وقال المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، إن على الحوثيين وقف الهجوم على مأرب، موضحا أن على الأطراف اليمنية تحديد أهدافها من المفاوضات.

وأضاف المبعوث الأممى إلى اليمن أنه لا غنى عن الدعم الدولي لحل الأزمة اليمنية، موضحا أن هجوم مأرب يهدد السلام ويشكل خطرا على النازحين، متابعا: اليمنيون يعانون من عسكرة اقتصاد البلاد، لافتا إلى أن حل الأزمة اليمنية يتطلب إرادة سياسية، وأوضح المبعوث الأممى إلى اليمن أن على وقف النار في اليمن أن يرتبط بالمسار السياسي.