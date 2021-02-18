شكرا لقرائتكم خبر عن ستولتنبيرج: الناتو قرر توسيع مهمة تدريب القوات العراقية من 500 لـ4 آلاف عنصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج: "لم نحدد بعد موعدا للانسحاب من أفغانستان"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو: قررنا توسيع مهمة تدريب القوات العراقية من 500 إلى 4 آلاف عنصر.

وتابع الأمين العام لحلف الناتو: نحترم سيادة العراق وننسق بشكل كامل مع الحكومة في بغداد.

وقال ينس ستولتنبيرج: لا قرار نهائيا بشأن الانسحاب من أفغانستان، متابعا: "انسحاب قواتنا من أفغانستان مشروط بتنفيذ اتفاقية السلام".