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ستولتنبيرج: الناتو قرر توسيع مهمة تدريب القوات العراقية من 500 لـ4 آلاف عنصر

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القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج: "لم نحدد بعد موعدا للانسحاب من أفغانستان"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو: قررنا توسيع مهمة تدريب القوات العراقية من 500 إلى 4 آلاف عنصر.

وتابع الأمين العام لحلف الناتو: نحترم سيادة العراق وننسق بشكل كامل مع الحكومة في بغداد.

وقال ينس ستولتنبيرج: لا قرار نهائيا بشأن الانسحاب من أفغانستان، متابعا: "انسحاب قواتنا من أفغانستان مشروط بتنفيذ اتفاقية السلام".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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