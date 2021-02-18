شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة جازان» تكشف ملابسات تعرّض طفل للتعذيب من أحد أقاربه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت شرطة جازان من القبض على المتسبب في إيذاء طفل مقيم بالمملكة يحمل الجنسية اليمنية.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لطفل تظهر عليه آثار ضرب وحروق في جسده، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تحديد هوية الطفل.

وتبين أنه مقيم من الجنسية اليمنية (13 عامًا)، وكذلك تحديد هوية المتسبب في إيذائه، الذي أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه أحد أقاربه من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، و إحالته إلى فرع النيابة العامة.