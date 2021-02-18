شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 627 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس، تسجيل 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 171 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.
من جانب آخر قال محمد دحلان إن "دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طريقها إلى أهلنا الصامدين بقطاع غزة الآن".
وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك "هذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة تأتي في هذا الظرف الدقيق حيث يستهدف الوباء كل أحبتنا ولا يستثني أحدا".
ومضى قائلا "الدفعة الحالية 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك في) الذي أثبت فعالية كبيرة وأمانا عاليا في كل التجارب، ونأمل أن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجها لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجا".
وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 194003 تعافى منهم 179854 وتوفي 2155.