شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء رائعة بالرياض.. والأرصاد: أمطار رعدية حتى الـ 11 مساءً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حظى هاشتاق#الرياض_lلانباهتمام كبير من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد هطول أمطار رعدية على مدينة الرياض.

وتداول المغردون صوراً توثق جمال الأجواء التي عبر عنها كل واحداً منهم على طريقته، حيث قالت مغردة : “الله على سماء نجد لا أمطرت، والله على سحر الرياض بحزة المطر” .

وقال آخر: ” أجواء تفتح النفس” ، فيما أضاف مغرد آخر: “يا حظكم بالمطر يا أهل الرياض” .

من جهة أخرى أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهاً باستمرارا هطول أمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية تدني في مدى الرؤية على الرياض، وتستمر الحالة حتى الساعة 11 مساءً اليوم الخميس .

وتشمل الحالة كلاً من (الخرج، الدرعية، الدوادمي، العاصمة الرياض، الغاط، المزاحمية، حريملاء، عفيف).