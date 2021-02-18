شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الطائف» يضبط قائد مركبة تباهى بسرعته الجنونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

ضبطت الإدارة العامة للمرور في محافظة الطائف، قائد مركبة قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها بتويتر: “ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر” .

وأضافت ، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور .