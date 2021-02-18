«الأرصاد» تتوقع استمرار تواجد السحب الممطرة يومي السبت والأحد على هذه المناطق

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس ، استمرار تواجد السحب الممطرة يومي السبت والأحد على مرتفعات مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة.
كما توقع المركز أن تمتد السحب الممطرة على مناطق مكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل، والمنطقة الشرقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق(القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،نجران). كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبه بانخفاض في درجات الحرارة.
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